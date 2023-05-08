5 معلومات عن مركبة الفضاء الصينية الغامضة بعد عودتها للأرض.. ماذا فعلت؟

عادت مركبة فضائية صينية تجريبية إلى الأرض، صباح اليوم الاثنين، بعد رحلتها في المدار الفضائي لمدة 276 يوما، وذلك بمثابة مهمة تاريخية لاختبار تقنيات قابلة لإعادة الاستخدام على الفضاء، وفقا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

مركبة صينية تعود للأرض بعد 276 يوماً فى الفضاء

تقدم «الوطن»، في السطور التالية، أبرز 5 معلومات عن مركبة الفضاء الصينية الغامضة، بعد عودتها للأرض:

- حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصينية، عادت المركبة الفضائية الصينية إلى الأرض اليوم الاثنين، كما كان مخططاً لها، حيث هبطت في مركز «جيوتشيوان» لإطلاق الأقمار الصناعية، شمال غربي الصين

- الاختبارات التي أجرتها المركبة الفضائية، تمثل انفراجة كبيرة ومهمة في أبحاث الفلك وتكنولوجيا المركبات الفضائية، التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى، حيث أنها ستطرح طريقة ملائمة وغير مكلفة للمهام الفضائية في المستقبل.

- فى أوائل أغسطس 2022، انطلقت المركبة الفضائية الصينية إلى الفضاء.

- هبطت المركبة الفضائية الصينية بشكل أفقي على الأرض، بحسب ما نشرته شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية، وهى الشركة المتعاقدة الرئيسية لبرنامج الفضاء الصيني.

- يتوقع بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، أن العاصمة الصينية بكين تستهدف تطوير مركبة فضائية مثل المركبة «إكس - 37 بي»، التابعة لسلاح الجو الأمريكي، وهي مركبة فضائية غير مأهولة، بإمكانها أن تظل في الفضاء لعدة سنوات.

ويذكر أنه في عام 2021، انطلقت مركبة فضائية مماثلة للمركبة الصينية، إلى حافة الفضاء، حيث عادت إلى الأرض في نفس اليوم، بعد اجراء مهمة سرية، لم يعرف عنها شيء إلى حد كبير.

تقنيات جديدة للصين فى المجال الفضائي

من ناحية أخرى، أعلنت بكين، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن بدء بناء أقمار اتصالات صناعية، من المقرر أن تعمل في بداية عام 2030، كجسر للتواصل بين البعثات إلى القمر والكواكب الأخرى، بالإضافة إلى العمليات البرية على الأرض.