النيادي ينشر صورة جديدة لمصر من الفضاء.. ومتابعون: الأهرامات منورة

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورة جديدة للأرض من محطة الفضاء الدولية، والتقط صورة لأحد المناطق في مصر، والتي تبرز موقعًا أثريًا مميزًا.

وكتب رائد الفضائي الإماراتي، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي في تويتر: «هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين»، إضافة إلى أنّه سأل متابعيه هل يمكنك رؤية الأهرامات؟

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة النيادي، وحرصوا على أن يوضحوا موقع الأهرامات من الصورة، والإجابة على سؤاله.

هنا #مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين..



هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟



Here’s a look at #Egypt, home to the Pharos and a history spanning millenia



Can you spot the pyramids? pic.twitter.com/uP1WLqvS7h — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 1, 2023

النيادي يشارك ما تلتقطه عدساته

وينشر سلطان النيادي الكثير من المناطق العربية، ومشاركة متابعيه باستمرار كل ما تلتقطه عدساته، إذ شارك مجموعة من الصور الفضائية الجميلة التي تبرز جمال الجغرافيا العربية، ومن بين هذه الصور كانت صورة لـ«عين الصحراء» في موريتانيا.