النيادي ينشر صورة جديدة لمصر من الفضاء.. ومتابعون: الأهرامات منورة

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورة جديدة للأرض من محطة الفضاء الدولية، والتقط صورة لأحد المناطق في مصر، والتي تبرز موقعًا أثريًا مميزًا.

وكتب رائد الفضائي الإماراتي، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي في تويتر: «هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين»، إضافة إلى أنّه سأل متابعيه هل يمكنك رؤية الأهرامات؟

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة النيادي، وحرصوا على أن يوضحوا موقع الأهرامات من الصورة، والإجابة على سؤاله.

هنا #مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين..



هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟



Here’s a look at #Egypt, home to the Pharos and a history spanning millenia



Can you spot the pyramids? pic.twitter.com/uP1WLqvS7h