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النيادي ينشر صورة جديدة لمصر من الفضاء.. ومتابعون: الأهرامات منورة

كتب:

أحمد عادل موسى
01:53 م | الجمعة 02 يونيو 2023
مصر من الفضاء

مصر من الفضاء

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورة جديدة للأرض من محطة الفضاء الدولية، والتقط صورة لأحد المناطق في مصر، والتي تبرز موقعًا أثريًا مميزًا.

وكتب رائد الفضائي الإماراتي، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي في تويتر: «هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين»، إضافة إلى أنّه سأل متابعيه هل يمكنك رؤية الأهرامات؟

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة النيادي، وحرصوا على أن يوضحوا موقع الأهرامات من الصورة، والإجابة على سؤاله.

النيادي يشارك ما تلتقطه عدساته

وينشر سلطان النيادي الكثير من المناطق العربية، ومشاركة متابعيه باستمرار كل ما تلتقطه عدساته، إذ شارك مجموعة من الصور الفضائية الجميلة التي تبرز جمال الجغرافيا العربية، ومن بين هذه الصور كانت صورة لـ«عين الصحراء» في موريتانيا.

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بقلم أحمد عادل موسى