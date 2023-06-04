11 معلومة عن مسجد الظاهر بيبرس قبل افتتاحه اليوم.. عمره 756 عاما (صور)

تفتتح وزارة الأوقاف، بعد قليل، مسجد الظاهر بيبرس، ثالث أكبر مساجد مصر مساحة، وذلك بعد انتهاء أعمال تطويره وتجديده، إذ يعد معلمًا تاريخيًا وأثريًا مهمًا، لما له من تاريخ عريق منذ بنائه قبل 756 عاما.

ويُفتتح المسجد بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور مولين أشيمباييف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني.

ويستعرض التقرير التالي معلومات عن مسجد الظاهر بيبرس، وفقا لما ورد في كتاب «حياة الملك الظاهر بيبرس الأسد الضارى» للمؤرخ محمود شلبي، وكتاب «البنية الأسطورية في سيرة الظاهر» للدكتور إبرهيم عبدالعليم، وكذلك الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف المصرية.

معلومات عن مسجد الظاهر بيبرس

1- مسجد تاريخي بالقاهرة، وثالث أكبر المساجد في مصر، ويطلق عليه جامع الظاهر.

2- بُني يوم 15 من جمادي الثاني عام 665 هـ، والموافق 13 من مارس عام 1267، بأمر الملك الظاهر بيبرس البندقداري.

3- استكمل الظاهر بيبرس بناء المسجد في شهر شوال سنة 667هـ، الموافق يونيو 1269.

4- يبلغ طول مسجد الظاهر بيبرس 108 أمتار، وعرضه 105 أمتار.

5- يأتي المسجد على مساحة ثلاثة أفدنة، وطول ضلع قبته 20 مترًا.

6- يبلغ ارتفاع السور المحيط بالمسجد 11 مترا، ويعلوه شرفات يبلغ ارتفاعها متر ونصف.

7- عانى مسجد الظاهر بيبرس من الإهمال لفترة، بعدها تسلمته لجنة حفظ الآثار عام 1918.

8- يشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية، من حيث الصحن المحاط بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة.

9- عام 2007 بدأ مشروع ترميمه، ثم توقف عام 2011، قبل أن تُستأنف أعمال الترميم عام 2018 بقيمة 4.5 مليون دولار، عن طريق منحة من دولة كازاخستان.

10- أعمال التطوير شملت تقوية أساسات الأعمدة والمنبر، وترميم بعض المناطق بالمسجد للوصول إلى الشكل الأصلي له، والحفاظ على صبغته التاريخية، وترميم أعمدته الرخامية.

11- خصصت وزارة الأوقاف المصرية 30 مليون جنيه لاستكمال أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، إضافة إلى 10 ملايين جنيه سابقة من الموارد الذاتية للوزارة.