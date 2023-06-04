افتتاح مسجد الظاهر بيبرس اليوم.. ثالث أكبر الجوامع في مصر

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورا جديدا له أكد فيه افتتاح مسجد الظاهر بيبرس ثالث أكبر مساجد مصر، اليوم، ضمن ما قدمته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسيو لم يحدث خلال عقود عديدة.

افتتاح مسجد الظاهر بيبرس يأتي لإعمار بيوت الله عز وجل

وفي سياق افتتاح مسجد الظاهر بيبرس، أوضح البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن عمارة المساجد مبنى ومعنى في مقدمة أولوياتنا، وأن ما قدمته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لم يحدث في عقود عديدة، حيث تم خلال العام المالي الحالي 2022/2023 افتتاح 1200 مسجد، حتى بلغ إجمالي ما تم افتتاحه في عهد سيادة الرئيس السيسي 10387 مسجدًا، وبتكلفة تزيد على 10.6 مليار جنيه.

فرش أكثر من 26 ألف مسجد بتكلفة 159 مليون جنيه

وأشار البيان إلى أنه تم فرش 2632 مسجدا، بكمية فرش بلغت 760 ألفا و591 مترا من السجاد الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت 159.7 مليون جنيه، فضلًا عن أكثر من 100 ألف متر من السجاد تم فرشها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.