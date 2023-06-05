جوستينا تفوز ببطولة الإسكندرية للكاراتية خلال امتحانات الإعدادية

لم تمنع الامتحانات اللاعبة جوستينا غطاس فايز زكي، الطالبة بمدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات، عن مواصلة جهد مضاعف والتدريب المستمر بجانب الدراسة، لتفوز ببطولة الإسكندرية للكاراتية، وتحقق المركز الأول، وتتأهل إلى بطولة الجمهورية ممثلة لمحافظة الإسكندرية، إذ حرصت على تكثيف تدريباتها خلال فترة الامتحانات، في ظل استعداداتها المبكرة لخوض البطولة.

بطولة الإسكندرية طريق إلى العالمية

«سعيدة بالفوز ببطولة الإسكندرية للكاراتية».. بهذه الكلمات عبرت جوستينا عن فرحتها بالفوز بالبطولة، قائلة:«المذاكرة لم تمنعني عن تحقيق حلمي في الحصول على المركز الأول في بطولة الإسكندرية للكاراتية، لأنني نظمت وقتي جيدًا ما بين المذاكرة والتدريبات، فالتفوق الدراسي له أهميته، كما أنّ البطولات تدفعنا للأمام وتحقق طموحاتي الرياضية».

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها تعتبر حصولها على بطولة الإسكندرية للكاراتية بداية الطريق للوصول للعالمية، مضيفة: «أستعد لها جيدا فالفرحة التي وجدتها في عيون أسرتي جعلتني أتمنى الفوز الدائم، وحصاد جميع البطولات التي أشارك فيها».

وليست جوستينا الفتاة الوحيدة المتفوقة في الأسرة، بل هناك شقيقها جون الحاصل على بطولة الكاراتية بالإسكندرية «كاتا»، والذي قال: «كنت واثق من فوز شقيقتي بالبطولة، فلديها إصرار وثقة كبيرة وتستطيع تقسيم وقتها ما بين المذاكرة والتدريب، فهي مازالت في المرحلة الإعدادية، ووعدتني أنها ستظل من المتفوقين دراسيا إلى جانب لعبها الكاراتية الذي تهواه كلعبة رياضية ودفاع عن النفس».

وتابع: «خلال المباريات نكون داعمين لبعضنا لنشرف والدتنا التي تبذل قصارى جهدها لتوفر لنا المناخ الملائم، ونشجع بعضنا البعض نتدرب سويا، ويساعدنا في تنظيم وقتنا مدربنا الذي يراعي ظروف دراستنا، ويشجعنا دائما وكذلك مدرسينا بمدرسة زيد بن حارثة يشجعوننا على التفوق الدراسي والرياضي».