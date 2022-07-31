شواطئ ذوي الهمم والأنشطة الرياضية تضع الإسكندرية على الخريطة العالمية

اكتسبت شواطئ الإسكندرية خلال العامين الماضيين شهرة عالمية، خاصة بعد الإعلان عن افتتاح شاطئ «القادرون باختلاف» ثم شاطئ المكفوفين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الرياضية التي أكسبت المدينة طابع الرياضات الشاطئية، ما جعل اسم تلك الشواطئ يتردد عبر صفحات عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية.

ويقول اللواء جمال رشاد، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن ذلك يعد إنجازًا كبيرًا يُحسب لمحافظة الإسكندرية بدعم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بعد الاهتمام الخاص الذي أبدته كل مؤسسات الدولة تجاه ذوي الهمم، حيث كانت محافظة الإسكندرية سباقة في تقديم كل ما هو جديد لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قصة إنشاء شاطئ مجاني وآخر لذوي الهمم في الإسكندرية

وأضاف رشاد، في بيان، مساء اليوم الأحد، أن أول اهتمامات المحافظ منذ توليه المسؤولية كانت في تخصيص شاطئ مجاني تمامًا تلبية لرغبة عشاق الإسكندرية ثم جاءت فكرة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتشغيل أول شاطئ مخصص ومجهز لذوي الهمم.

وأوضح أنه بمجرد العرض عليه قدم كل الدعم لإتمام تخصيص وتجهيز الشاطئ والذي تم افتتاحه صيف 2021، وبحلول عام 2022 تم تطوير الشاطئ ليستقبل أكبر عدد من المستفيدين بتعاون وتمويل من نادي روتاري فاروس الإسكندرية، تطبيقًا وترسيخًا لمبدأ المشاركة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه استمرارًا لسياسة التطوير والابتكار التي تنتهجها الإدارة تم التوصل لفكرة تخصيص شاطئ للمكفوفين وضعاف البصر، وبرغم تكلفته المادية البسيطة إلا أن الفكرة في حد ذاتها لاقت قبولا واستحسانا دوليا ومحليا تحدثت عنه العديد من وكالات الأنباء العالمية والمحلية.

الرياضات الشاطئية بالإسكندرية

وأكد أن جاءت فكرة أخرى بوضع اسم الإسكندرية على خريطة المدن التي تقيم فعاليات ومباريات رياضية شاطئية تتويجا لنهج التطوير ومواكبة لفكر الدولة نحو جمهورية جديدة متقدمة ومتحضرة، وهو ما قد تم بعدد من المباريات الدولية، بالإضافة إلى إطلاق أولى البطولات الشاطئية التي اختتمت منذ عدة أيام.