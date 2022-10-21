انطلاق أكبر ماراثون للجري تحت شعار «الإسكندرية منارة السياحة الرياضية»

أطلقت محافظة الإسكندرية أكبر ماراثون رياضي تحت شعار «الإسكندرية منارة السياحة الرياضية»، صباح اليوم، نظمته مجموعة ALEX RUNNERS برعاية وزارات السياحة والآثار، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والاتحاد المصري لألعاب القوى.

1500 متسابق

وشارك في الماراثون 1500 متسابق ما بين أطفال وعائلات وشباب ورياضين هواه ومحترفين وذوي الهمم من مصر وفرنسا، والأردن، وأمريكا، والهند، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا وغيرها من دول العالم.

انطلق الماراثون من أمام منطقة سان ستيفانو على طول كورنيش الإسكندرية مروراً بعدد من معالم المحافظة وهي كوبري ستانلي ومكتبة الإسكندرية وميدان المساجد ختاماً بأحد أيقونات المواقع الأثرية بالإسكندرية وهي قلعة قايتباي.

الترويج للسياحة الرياضية

وأوضحت أمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية أن رعاية الوزارة لهذا الماراثون تأتي في إطار رعايتها لمثل هذه الأنشطة الرياضية التي يشارك فيها أشخاص من مختلف دول العالم مما يساهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية ويعتبر هذا الماراثون أحد أوجه الترويج لمنتج السياحة الرياضية في مصر ولمحافظة الإسكندرية لاحتوائها على كافة الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة والتي من بينها منتج السياحة الرياضية حيث أن هذا الماراثون يمر بطول الكورنيش ويُبرز عدد من المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي شاركت في هذا الماراثون من خلال قيام مكتب الهيئة بالإسكندرية بتجهيز الماراثون بالمواد الدعائية بمختلف اللغات عن المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مختلف المحافظات المصرية لتقديمها للمشاركين في المارثون، كما قامت بتقديم مجموعة من الجوائز التي تحمل شعار الهيئة على الفائزين بالماراثون.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الماراثون أُقيم لتعزيز الوعي لدي مواطني محافظة الإسكندرية بأهمية ممارسة الرياضة ودفعهم إلى ممارستها بحرية على كورنيش الإسكندرية حتى يتمتعوا بصحة أفضل.