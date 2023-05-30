موعد التقديم في المعاهد الأزهرية 2023.. ترقب أولياء الأمور

يترقب العديد من أولياء الأمور بمختلف المحافظات، موعد التقديم في المعاهد الأزهرية 2023، وذلك من أجل التقديم لأطفالهم، سواء في مرحلة رياض الأطفال، أو المرحلة الابتدائية، للالتحاق بالمعاهد الأزهرية.

موعد التقديم في المعاهد الازهرية 2023

ورغم عدم تحديد قطاع المعاهد الأزهرية موعد التقديم في المعاهد الأزهرية 2023 بشكل رسمي حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يجرى فتح باب التقديم خلال شهري يونيو ويوليو، حيث يعلن الأزهر الشريف في هذا الوقت من كل عام دراسي جديد عن فتح باب القبول بالمعاهد الأزهرية لمرحلة رياض الأطفال وللصف الأول الابتدائي.

التقديم الإلكتروني

وضمن موعد التقديم في المعاهد الأزهرية 2023 يتم التقديم على مرحلتين، الأولى إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وبعد ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني يتم التوجه إلى المعهد الأزهري من أجل استيفاء الأوراق المطلوبة وإجراء المقابلة الشخصية

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية

ويحدد قطاع المعاهد الأزهرية الأوراق المطلوبة للتقديم، على موقعه الرسمي كل عام، وكانت الأوراق المطلوبة للتقديم خلال العام الماضي كالتالي:

1- شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب.

2- صورة من بطاقة الطفل الصحية بعد التأكد من الأصل.

3- صورة نموذج طلب الالتحاق على موقع التنسيق الإلكتروني.

4- عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

5- عدد 5 أظرف، يتم كتابة عنوان الطفل عليها على أن يلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

الحد الأدنى للقبول

أما من حيث السن، حدد قطاع المعاهد الأزهرية -العام الماضي- الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.