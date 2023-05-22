المعاهد الأزهرية تواصل امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية دون شكاوى

انتظمت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، الدور الأول، خلال اليوم الثالث، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية الامتحان في اللغة العربية والخط والإملاء، اليوم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الامتحان في مادتي المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والهندسة، وأشاد الطلاب بالامتحانات مؤكدين أنها في متناول الطالب المتوسط، مقدمين الشكر للأزهر الشريف على توفير كل سبل الراحة والهدوء، معبرين عن سعادتهم في ثالث أيام الامتحانات.

وقامت غرفة العلميات بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات، كما تابع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية من خلال غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية الامتحانات بكافة معاهد الجمهورية بالاتصال إلكترونيا online باستخدام برنامج الاجتماعات عن بعد Microsoft teams وذلك من خلال التواصل مع لجان المتابعة بقطاع المعاهد المنتشرة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية 164639 طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية إلى يوم الخميس الموافق 25/5/2023، بينما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية إلى يوم السبت الموافق 27/5/2023.