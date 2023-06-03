وكيل المعاهد الأزهرية يتابع سير امتحانات الثانوية في 10 لجان بالبحيرة

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، اليوم السبت، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أول أيامها، التي بدأت بمادتي الفقه والحديث للقسم العلمي.

زيارة وكيل قطاع المعاهد الأزهرية

وزار وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، خمس لجان بمدينة أبو حمص في محافظة البحيرة، وهي: بنين أبو حمص- بنين بلقطر الشرقية- بنين بسنتواي- بنين نصرالله- فتيات نصرالله، كما تفقد خمس لجان بمدينة إيتاي البارود وهي: بنين نكلا العنب- بنين إيتاي البارود- فتيات علية سمك- فتيات جزيرة نكلا العنب- فتيات إيتاي البارود.

تفقد برنامج توثيق الاختبارات الشفهية

وحرص فضيلته على تفقد برنامج توثيق الاختبارات الشفهية للثانوية الأزهرية، والوقوف على مدى جاهزيته لاختبار الطلاب، كما وجه فضيلته النصح والإرشاد للطلاب، مشددا على ضرورة مراعاة قراءة السؤال أكثر من مرة وتدبره حتى يستطيعون حله دون خطأ، كما قدم بعض التوجيهات لرؤساء اللجان ومساعديهم لمزيد من الانضباط باللجان.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب، إذ بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303، بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.