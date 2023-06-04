تفاصيل حملة «نفسيتك أولا».. 90 يوم عمل لرفع جودة حياة النساء

قالت الدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إنّ وزارة الصحة أطلقت حملة مجانية موسعة للاهتمام بالصحة النفسية للمرأة في 22 محافظة، تحت شعار «نفسيتك أولا» والتي تقدّم خدماتها للمواطنين خلال 3 أشهر، موضحة أنّ الوزارة نظمت ورش تدريبية حضرها نحو 100 مشارك، بينهم أطباء من مختلف التخصصات، وصيادلة، وتمريض، وأخصائيين اجتماعيين، وفقا للمبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية.

أهداف الحملة

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، في مداخلة مع برنامج «صباح الورد»، المُذاع على قناة TeN، أنّ الحملة تهدف إلى التوعية بالاضطرابات النفسية التي تحدث للسيدات، وكيفية التشخيص المبكر وإعطاء المشورة، وتوجيه السيدات اللاتي تستدعي حالتهن تلقي الخدمة الطبية النفسية المتخصصة.

الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية بالقومي للصحة النفسية، أنّ الصحة النفسية جزًء لا يتجزأ من الصحة العامة، فالمرأة نصف المجتمع، لأنها الأم والأخت والشريك في صنع القرارات التنموية للمجتمع، ومن المهم التمتع بصحة جيدة لرفع جودة الحياة.