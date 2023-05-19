الصحة النفسية وعلاج الإدمان.. خدمات المنصة الإلكترونية الأولى في مصر

كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر، وهو ما نعرضه في السطور التالية، وأبرز المعلومات عن المنصة.

خدمات المنصة الإلكترونية الأولى بمصر

وتقدم المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان، في منشور لها، خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان.

ويمكن التواصل مع الخط الساخن لطلب مساعدة الأطباء النفسيين على 16328، وهو رقم رابط المنصة الإلكترونية الأولى بمصر للاستشارات النفسية.

وبجانب توفير المنصة الوطنية الإلكترونية خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فإنها تستهدف جميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

كما تعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كل من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية وجامعة بريتش كولومبيا بكندا.

القائمون على المنصة نخبة من الكوادر الفنية

ويقوم على المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر، نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.