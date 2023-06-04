طلاب بجامعة الأزهر يدشنون موقع ENERGY.. متخصص في الطاقة النظيفة

قال الطالب محمود مقاوي، أحد أعضاء فريق ENERGY، إنّه واحدا بين مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر، صمموا موقعا إلكترونيا ليكون متخصصا في تناول أنواع الطاقة النظيفة وآثارها على المجتمع، موضحا أنّ المشروع يستهدف التوعية بأهمية الطاقة النظيفة، والمشروعات التي تستهدفها الدولة في نطاق تفعيل محطات الجديدة والمتجددة، لما لها من إيجابيات على البشرية والمجتمع، غلى جانب الحد من آثار الوقود الأحفوري.

الموقع يتضمن مجموعة من الاخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات الحصرية

وأضاف مقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الموقع يضم مجموعة من الأخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات الحصرية التي تواكب تطورات العصر الحالي، مع إبراز دور الدولة المصرية في النقلة النوعية بقطاع الطاقة النظيفة وفقا لرؤية 2030.

مشروع تدشين الموقع جاء ضمن مشروعات تخرج قسم الصحافة والنشر للعام الجاري

وأشار أحد أعضاء فريق ENERGY، إلى أنّ مشروع تدشين الموقع جاء ضمن مشروعات تخرج قسم الصحافة والنشر للعام الجاري بمشاركة مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة في قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام في جامعة الأزهر، وجرى إطلاق الموقع متضمنا العديد من مقاطع الفيديو والصور والإنفوجراف والفيديوجراف لتسهيل نشر المعلومات التي تخص مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة.

حاولنا أن نختار فكرة نربط فيها مشروعنا بالمشروعات القومية

وواصل مقاوي: «في الكلية نختار الجديد خارج الصندوق والأفكار التي تواكب العصر، وحاولنا أن نختار فكرة نربط فيها مشروعنا بالمشروعات القومية، خاصة مجال الطاقة الذي يعتبر من أهم المجالات التي تسعى الدولة المصرية إلى تطويره بشكل مستمر والاستفادة منه بأكبر قدر».

المجموعة تتكون من 10 أفراد

وأكد أحد أعضاء فريق ENERGY، أنّ المجموعة تتكون من 10 أفراد، وكل فرد له دور معين مثل التصميم والمونتاج وإجراء اللقاءات مع المسؤولين، ويتم العمل على المشروع حتى يخرج بأفضل شكل يليق بكلية الإعلام في جامعة الأزهر.