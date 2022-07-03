«تجارة حلوان» تفتتح مناقشة مشروع التخرج للدفعة الخامسة لبرنامج الأسواق

افتتحت كلية التجارة جامعة حلوان، مناقشة مشروع التخرج الدفعة الخامسة لبرنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، والتي تضمنت تقييمات الأداء المالي للعديد من الشركات الكبرى، وركزت على تقييم الأداء المالي للشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية، والتي تتوافر عنها التقارير والقوائم المالية اللازمة.

وقالت الدكتورة أماني فاخر، عميدة الكلية، إنّ التقييم كشف عن تحقيق الشركات معدلات نمو قياسية بالتزامن مع فترة الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة بنجاح وبإشادة المؤسسات الدولية ابتداءً من عام 2015، وتوقعت أن تواصل الشركات أدائها القوي في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة بالرغم من التحديات العالمية الراهنة.

برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI

وأضافت «فاخر»، أنّ برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI التابع للكلية يعكس رؤية جديدة في التعليم العالي، ويعتبر هو أول البرامج المتخصصة في توفير خريج متخصص في الأسواق والمنشآت المالية على مستوى الدولة ككل، وحقق البرنامج نجاحاً كبيراً في تخفيض الفجوة التي كانت متسعة بين متطلبات العمل في بعض مؤسسات القطاع المالي، ومخرجات النظام التعليمي في مصر.

وأكدت أن هذا النجاح كان سبباً في عدم وجود صعوبة لدى خريجي البرنامج في الحصول على فرص عمل في نطاق تخصصهم الدراسي، مشيرة إلى أن الكلية تقوم بتحديث هذا البرنامج بصفة دائمة؛ ليراعي التطورات علي الساحتين المحلية والعالمية في القطاع المالي والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

معايشات للطلبة في الشركات

من جانبها قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد الدولي بالكلية، ومنسق برنامج الأسواق والمنشآت المالية، إن الدفعة الحالية من طلاب المرحلة النهائية بالبرنامج تم توفير كل مقومات النجاح لهم في ضوء توجيهات إدارة الكلية وفي سياق خطة جامعة حلوان لتطوير النظام التعليمي لديها، مضيفا أن الطلبة بذلوا جهوداً كبيراً في تحصيل المواد العلمية، والقيام بالتطبيقات العملية اللازمة، مع الاستعانة بالبيانات اللازمة من المصادر الموثقة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأكد أن الكلية تواصلت مع العديد من الشركات وأجرت معايشات للطلبة مع إداراتها، حتى يتمكنوا من إجراء تقييمات قوية لأنشطة هذه الشركات، والإطلاع عن قرب على الكثير من تقنيات العمل المالي لديها، موضحاً أن العديد من الشركات طلبت الالتقاء بطلاب هذه الدفعة، تمهيداً لاختيار مجموعة منهم للعمل لديها، بالإضافة لبعض الوزارات التي شاركت في هذه الاحتفالية، مؤكدة استعدادها لاستقبال هؤلاء الخريجين في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من البرنامج ستشهد المزيد من التطوير والتحديث، لضمان توفير خريج قوي يتمتع بأعلى وأفضل المهارات المتعلقة بالقطاع المالي، باعتباره قطاعاً رئيسياً يمثل جانبا مهمًا في خطة التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة والقيادة السياسية بنجاح كبير خلال المرحلة الراهنة.