مصر الوجهة الأولى عالمياً لاستثمارات مشروعات الطاقة النظيفة

تحولت مصر في السنوات الأخيرة لواحدة من أهم الدول على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة الخضراء، حيث استحوذت في 2021/ 2022 على نحو 16.7% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي في المشروعات الخضراء وذلك بنحو 110 مليارات دولار.

توزيع الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء

وفق تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان «توزيع الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء»، جاءت بعدها بريطانيا بنحو 104 مليارات دولار ثم الولايات المتحدة بنحو 82 مليار دولار ثم أستراليا بنحو 45 مليار دولار، ثم إسبانيا بنحو 38 مليار دولار، ثم إيطاليا بنحو 26 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو 17 مليار دولار، ثم فيتنام بنحو 16 مليار دولار، ثم المغرب بنحو 15 مليار دولار، وأخيراً المجر بنحو 13 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أنه في ضوء دور بنك الاستثمار الأوروبي في مساعدة الأنظمة الاقتصادية على الازدهار وتوليد فرص العمل وتعزيز المساواة، بصفته مؤسسة الإقراض الكبرى متعددة الأطراف والأكثر اهتمامًا بالبيئة، قام البنك بإتاحة تمويلات للقطاع الخاص في مصر.

تمويلات تنموية ميسرة ومنح

وبلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص على مدار أعوام 2020 و2021 و2022، نحو 2.36 مليار يورو في مختلف مجالات التنمية، علاوة على ذلك سجلت محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليارات يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح، ويتم من خلالها تنفيذ 16 مشروعًا في مجالات النقل والتنمية المجتمعية ومحطات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية. كما أنه من المخطط أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من سبل التعاون، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.