كشف ملابسات مقتل عامل في القليوبية.. وضبط مرتكبي الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، أنّ 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، ترددوا على أحد المنازل كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص مستقلين سيارة ملاكي ملك الثالث، وبحوزتهم جوال بلاستيكي نقلوه من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

وبالانتقال والفحص عثر بداخل المخزن المشار إليه على جوال داخله جثة عاملمقيم بمحافظة القاهرة له معلومات جنائية، وبها جروح متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه لتحصل المجني عليه منه على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية، وعلى إثر ذلك قام الأول بتتبع المجني عليه من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة ودلف خلفه وقام بتكبيله بقطعة من القماش وتعدى عليه بالضرب بالأيدي فأحدث إصابته، ثم استعان بباقي المتهمين ووضعوه داخل الجوال ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص واحتجزوه داخل شقة في الطابق الأرضي، إلا أنّهم فوجئوا بوفاته فنقلوه للمخزن محل العثور تمهيدا للتخلص منه، وأرشدوا عن هاتفين، وحافظة نقود المجني عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.