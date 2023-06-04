تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 200 أسرة بكفر الشيخ

شهدت قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم معرض توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 200 أسرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ وجمعية الأورمان.

«مسلم»: تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في مدن محافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

رصد الاحتياجات الأساسية للأسر

وأشار «شعبان»، إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفر الشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يأتي استكمالا لجهود جمعية الأورمان التي تُنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران، وعمل الأسقف، والمحارة، والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تماما.