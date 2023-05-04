«معرض الخير».. ملابس وأحذية وكتب للأيتام مجانا بالسويس

يعتزم مجموعة من شباب السويس، تجهيز معرض الخير، للملابس المستعملة، للأيتام والفقراء، تحت إشراف الشيخ أحمد الحريري، الذي يتولى إدارة مطبخ الخير لتوزيع الوجبات الغذائية بشكل يومي، على الفقراء والمتعففين الأولى بالرعاية، بأحياء السويس، مستخدمين عدد من التروسيكلات.

ملابس مستعملة

وعلى خطى مطبخ الخير، يتم الآن تجهيز معرض الخير، بحي فيصل بمحافظة السويس، للملابس المستعملة، حيث يتم تجهيز الملابس الآن، بغسلها وكيها ووضعها على أرفف وشماعات، تمهيدا لافتتاح المعرض خلال أيام، بحسب المشرفين على المعرض، الذين أوضحوا أنه يجري استقبال التبرعات من أهل الخير، والقيام بانتقاء الملابس ذات الاستخدام الجيد والحالة الجيدة، إذ يجري إعدادها لأهلينا المتعففين والفقراء.

فساتين زفاف

تابع المشرفون على العمل في معرض الخير، بمحافظة السويس، أن المعرض يحتوي على فساتين زفاف وبدل للعرسان، وكوتشيهات وملابس أطفال يتم استقبالها، فضلا عن الكتب الخارجية للتلاميذ، لافتين إلى أن معرض الخير لكسوة اليتيم مجانا طوال السنة لوجه الله الكريم.

والشيخ أحمد الحريري، في تصريح لـ«الوطن»، إن المعرض يقام لأول مرة في السويس، لكنه سيكون مستداما إن شاء الله.