«تضامن الغربية»: تنظيم معرض ملابس لـ700 أسرة من الأكثر احتياجا

نظم أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الجمعية الشرعية، معرض ملابس جديدة لتوزيعها على 700 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنّ تلك المبادرات تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، كما تبرز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر، إذ نظمت الجمعية الشرعية بقرانشو، معرضًا للملابس لتخفيف الأعباء على أبناء القرية والقرى المجاورة.

دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

وأضاف، أنّ ذلك يأتي استمرارًا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، في إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.