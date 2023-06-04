مشهد نادر على شواطئ الغردقة.. التقاط صور لدلافين ترضع صغارها تحت الماء

التقط عدد من السائحين صورًا لدلافين ترضع صغارها تحت الماء في شواطئ مدينة الغردقة، في مشهد نال إعجابهم، لأنه يعتبر من الأمور النادر رؤيتها.

دلافين ترضع صغارها تحت الماء

وقال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية في الغردقة، إنّ عددًا من السائحين الأجانب التقطو صور الدلافين وهي ترضع صغارها تحت الماء في أثناء رحلة بحرية بشواطئ الغردقة، مؤكدًا لـ«الوطن» أنّ الدولفين الأم تسمي «فريدنال»، والدولفين الصغيرة تسمى «فريال»، يظهران في منطقة شمال شواطئ الغردقة، ويتردد عليها السياح في رحلات بحرية بصفة يومية لمداعبتها والتقاط الصور التذكارية.

دلافين تجذب السياح على شواطئ الغردقة

وأكد أنّ الدلافين تعتبر عامل جذب سياحي لشواطئ الغردقة، وظهورها يعمل على انتعاش السياحة البحرية، إذ يأتي السياح الأجانب خصيصًا إلى شواطئ الغردقة لممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الدلافين، وهي تسبح في شواطئ الغردقة.

موسم تزاوج الدلافين على شواطئ الغردقة

وكشف الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الشمالية في البحر الأحمر، عن أنّ ظهور الدلافين على شواطئ الغردقة يتزامن مع موسم تزاوج الدلافين، وتُعدّ الدلافين كائنات متعددة الأزواج ويبدأ في شهر يونيو ويستمر حتى شهر أكتوبر، وتكون فترة حمل أنثى الدلفين من 9-17 شهرًا، وتستمر مدة رضاعة الدلافين حتى عامين.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدلافين يصل أنواعها إلى 40 نوعًا على مستوى العالم يوجد منها نحو 11 نوعًا في البحر الأحمر وأشهرها «الدوار» و«ذو الزعانف الزجاجية»، الذي يوجد في شمال شواطئ الغردقة.