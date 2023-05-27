«أبو منقار».. أجمل جزر الغردقة تزينها غابات المانجروف العائمة

مع بدء إجازة الصيف، يتوافد الآلاف من المواطنين على الشواطىء والمحميات الطبيعية والجزر بالغردقة، وتعتبر جزيرة أبو منقار، واحدة من أجمل الجزر والمحميات الطبيعية، رغم صغر مساحتها التي لا تتعدى 2 كم مربع، وتضم كنز غابات المانجروف، وأنواع عديدة من السلاحف النادرة والأسماك الملونة والطيور المهاجرة.

أهمية جزيرة أبو منقار

يقول حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر، إن جزيرة أبو منقار هي أقرب الجزر إلى شواطئ الغردقة، وتبعد 3 كيلومترات جنوب المدينة، وتحوي كنز غابات المانجروف العائمة مزينة بالخضرة وألوان متنوعة من الحياة البحرية، ونظام بيئي متكامل، وأنواع لا حصر لها من الأسماك والكائنات البحرية المتنوعة والطيور المهاجرة، مثل النورس البحري ومالك الحزين وخطاف البحر والطائر الشماط.

وأوضح «الطيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جزيرة أبو منقار تحتوي على كنز المانجروف؛ كونها جزيرة منعزلة، بعيدا عن ضغوط الزحف العمراني والصيد الجائر والملوثات البشرية.

وعن سبب تسميتها بجزيرة أبو منقار، أشار مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر، إلى أن شكلها يمتد داخل البحر بشكل متعرج، يشبه منقار الطير.

«أبو منقار» أجمل جزر الغردقة

وكشف أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جزيرة أبو منقار أجمل جزر الغردقة، وأقرب جزر إلى شواطيء الغردقة، وتصل إليها المراكب في نصف ساعة، وبمجرد أن تقترب منها المراكب تلمح المانجروف الممتدة على الشاطيء، كأنها لوحة فنية نادرة، وكذلك الشعاب المرجانية، وتشهد إقبالا كبيرا لأنشطة الغوص والسباحة والسنوركل.

ولفت «بيجو» إلى أن عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الرياضة، زارو الجزيرة، على رأسهم اللاعب راموس، نجم نادي ريال مدريد السابق، وباريس سان جيرمان الحالي، ومحمد النني، نجم منتخب مصر، ونادي أرسنال الإنجليزي.