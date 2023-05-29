خبير سياحي: نسبة الإشغالات في فنادق الغردقة وصلت لـ90%

بدأت فنادق الغردقة في استقبال آلاف السائحين، تزامنًا مع بدء إجازة الصيف، وارتفاع نسب الإشغال التي وصلت إلى 90%، والإقبال على الحجوزات لقضاء إجازة الصيف على شواطئها.

مهرجانات وحفلات على شواطئ الغردقة

وتنظم الفنادق والمنتجعات السياحية مهرجانات وحفلات وفقرات وبرامج متنوعة ومسابقات ترفيهية، بمشاركة فرق «الأنيميشن» على حمامات السباحة و الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج وتنشيط السياحة طوال فصل الصيف.

تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة

وقال نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على جذب الزوار بتنظيم فعاليات متنوعة مثل مهرجان الفواكه ومهرجان البطيخ ومهرجانات الفوم والألوان وفقرات متنوعة ومسابقات ترفيهية واستعراضية، وحفلات وبرامج متنوعة وبرامج أطفال وكبار.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

في السياق، قال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إن فنادق الغردقة بدأت في استقبال السياح من رواد السياحة الداخلية تزامنا مع إجازة الصيف وتوافد الآلاف على المدينة، وارتفاع نسبة الإشغالات لتقترب من حاجز 90%، رغم ارتفاع أسعار الفنادق بنسبة 20%عن مثيلاتها في الصيف الماضي.