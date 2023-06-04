السجن المشدد 10 سنوات لـ3 أشقاء بتهمة التنقيب عن الآثار في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 500 ألف جنيه؛ لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، بدائرة مركز المنشاه في محافظة سوهاج.

صدر الحكم في الواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر.

أحداث الواقعة وضبط المتهمين

تعود أحداث الواقعة لشهر يونيو من العام الماضي 2022، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهمين «ر.ف»، و«أ.ف»، و«ن.ف» أشقاء، بقيام مشاجرة بينهم وإصابتهم وبالانتقال إلى موقع البلاغ والفحص تبين إجراء أعمال الحفر داخل مسكنهم لـ التنقيب عن الآثار، وأن منطقة الحفر تخضع لقانون حماية الآثار.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم على الثلاثة أشقاء بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، وغرامة 500 ألف جنيه.