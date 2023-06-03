مصرع ربة منزل وطفليها وإصابة زوجها بسبب انفجار أسطوانة غاز في سوهاج

لقيت ربة منزل وطفليها مصرعهم، وأصيب زوجها، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الجثامين لمشرحة المستشفى المركزي، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بنشوب حريق بشقة بناحية الساحل قبلي بدائرة مركز البلينا.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر، «مسقوف بالبوص وأفلاق النخيل» ملك المدعو «محمد. ع. ا. ع» سن 34 عاما عامل، يقيم بذات الناحية، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده.

حصر المصابين والضحايا

نتج عن الحريق، وفاة زوجة مالك المنزل «كريمة. ا. م» سن 28 عاما ربة منزل، والطفل «آدم. م. ع» سن 4 أعوام، الطفل «رحيم. م. ع » البالغ من العمر ثمانية أشهر، نجلي مالك الشقة، يقيمون بذات الناحية، إثر إصابتهم بحروق متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وكذا إصابة مالك الشقة بحروق نارية من الدرجة الثانية متفرقة بأنحاء الجسم.

وأفادت شقيقة مالك الشقة «نعيمة. ع. ا» سن 21 عاما ربة منزل، تقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، وأرجعت سبب الحريق إلى تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم في وجود مصدر حراري، ما أدى لانفجار الأسطوانة، واشتعال النيران بالسقف وسقوطه عليهم، وإصابة شقيقها ووفاة زوجته ونجليهما، ونفت الشبهة الجنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.