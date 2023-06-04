تفاصيل مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة أجرة في سوهاج

بدأت الجهات الأمنية في سوهاج التحقيق مع سائق تسبب في مصرع سيدة بعدما صدمها بسيارته، كما صرحت بدفن جثة السيدة، عقب نفي الشبهة الجنائية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بمسنة ما نتج عنه إصابتها بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها، وتم نقل جثتها لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال والفحص تبين وجود مصادمة ومصابة على طريق «أخميم - سوهاج» دائرة مركز أخميم، حيث صطدمت سيارة ميكروباص قيادة المدعو «حمادة م ش ى»، 27 عاما، سائق، ويقيم دائرة مركز دار السلام بسوهاج، سيدة تدعى «آمنة ب م م»، 55 عاما، ربة منزل، وتقيم دائرة مركز جهينة، ما أدى لإصابتها بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، وتم نقلها لمستشفى أخميم المركزي لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة أثناء علاجها.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بأنه أثناء سيره تفاجأ بالمذكورة تعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها، وبسؤال زوجها «جلال ا ا ح»، 65 عاما، مقيم بمركز جهينة، اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.