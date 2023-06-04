وزيرة التخطيط أمام «الشيوخ»: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 50%

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن استهداف الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مؤكدة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للسنة المالية 2024 / 2023 تستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 50% ومن اللحوم الحمراء 70%، مشيرة إلى ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للحبوب والزيوت، فضلا عن ارتفاع قيم الواردات الغذائية من الحاصلات الزراعية لتتجاوز 11 مليار دولار 2021 ونحو 12 مليار دولار عام 2022.

وأكدت هالة السعيد، أمام مجلس الشيوخ، خلال استعراض خطة التنمية عن السنة المالية الجديدة، تخصيص استثمارات جديدة بقيمة 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 2022/ 2023 والبالغة 68 مليار جنيه.

واضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف التوسّع في مساحات الأراضي الـمُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدّان)، مضيفة أنها تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير" (1.1 مليون فدان)، ومشروع تنمية الريف الـمصري (1.5 مليون فدان) لترتفع بذلك الـمساحة الـمُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 ملايين فدان.

خطة التنمية الاقتصادية الجديدة

واستعرضت «السعيد» تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية الجديدة امام مجلس الشيوخ اليوم السبت، مؤكدة ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام المالي السابق 2021/ 2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.