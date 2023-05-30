حزب الإصلاح والنهضة: نهدف لتحقيق أقصى استفادة من كوادر مجلس الشيوخ

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مجلس الشيوخ يتميز بأعضاء من الكفاءات، ودور المجلس شديد الأهمية، موضحا أن دوره استشاري ولديه تفاعل بشكل جيد تجاه القوانين، ويمكن تفعيله بشكل أكبر.

إخراج قوانين جيدة

وأضاف «عبد العزيز»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على قناة DMC، أن الحوار الوطني يسعى لتعديل دور مجلس الشيوخ، بحيث يستطيع إخراج قوانين جيدة، ويبحث الأثر التشريعي لكل قانون.

مجلس الوزراء

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أنه لا بد أن يكون للمجلس دورا في إخراج قوانين جديدة، ويقترح قوانين جديدة على مجلس الوزراء، أو يرسلها لرئيس الجمهورية، موضحا أن تحويل مجلس الشيوخ بهذا الشكل، سيكون أكثر فاعلية.