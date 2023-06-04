رئيس مجلس الدولة السابق يؤدي اليمين الدستورية لعضوية مجلس الشيوخ

أدى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، خلفًا للنائب الراحل عبدالله عصر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية.

يأتي ذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمد حسام الدين عضو بالمجلس، تفعيلًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ في هذا الشأن.

وينص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أنه: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه».

كما حدد قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، صيغة اليمين الذي يؤديه عضو مجلس الشيوخ أمام المجلس قبل مباشرة عمله: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».