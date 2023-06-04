«تموين بني سويف» تحرر 134 محضرا للمخالفين خلال أسبوع

كشف المهندس وصفي عبدالله وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، عن تحرير 134 محضرا تموينيا في مجال الرقابة التموينية، خلال الفترة من 27 مايو الماضي حتى 3 يونيو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

86 محضرا تموينيا لمخابز بلدية في بني سويف

وأكد وصفي، أن الحملات التموينية التي شنتها المديرية أسفرت عن تحرير 86 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وتحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط، خلال ساعات العمل الرسمية.

ضبط سيارة محملة بـ7.7 طن دقيق مدعم

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط سيارة محملة بـ7.7 طن دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء، وحررت محضرًا للمسؤولين عن محلات بيع السجائر والدخان؛ لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر هذه السلع، كما تحرر محضر لأحد محلات السلع الغذائية لحيازته وعرض للبيع منتجات غذائية غير مدون عليها البيانات الخاصة بالصلاحية أو مصدرها وتم ضبط 500 كيلوجرام أرز مجهول المصدر.