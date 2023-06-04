محمد رمضان يشكر الجامعة الأمريكية على تكريمه عن دوره بمسلسل جعفر العمدة

تقدم محمد رمضان بالشكر للجامعة الأمريكية، وذلك بعدما تكريمه عن دوره فى مسلسل جعفر العمدة هو وكل صناع العمل وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام.

وشارك محمد رمضان فيديو له عبر صفحته من تكريمه بالجامعة الأمريكية الذي غاب عن حضوره، لكنه أرسل مقطع فيديو يحتوي على كلمة خاصة منه، وعلق قائلًا: «شكراً طلبة الجامعة الأمريكية في القاهرة على التكريم، ويا رب أفضل عند حسن ظنكم دايماً».

تكريم صناع مسلسل جعفر العمدة

يُذكر أنَّ هناك عدد من صناع العمل شاركوا في ندوة تكريمه من قبل الجامعة الأمريكية ومنهم طارق النهري وأحمد فهيم والمخرج محمد سامي ومي كساب وعدد آخر من الفنانين.

وكان قد شارك في مسلسل جعفر العمدة خلال رمضان 2023 عددًا من الفنانين منهم محمد رمضان وإيمان العاصي ومنة فضالي وهالة صدقي وزينة وأحمد داش ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.