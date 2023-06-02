تكريم محمد رمضان وأسرة مسلسل جعفر العمدة في الجامعة الأمريكية اليوم

يستعد الفنان محمد رمضان مساء اليوم، لتلقي تكريمه من قبل الجامعة الأمريكية، رفقة كل فريق عمل مسلسله الرمضاني جعفر العمدة، الذي حقق من خلاله هذا العام 2023، نجاحا جماهيريا كبيرا.

تكريم محمد رمضان في الجامعة الأمريكية

وأعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن التكريم، قائلا: «أقوى جمعة في مصر، النهاردة تكريمي مع أسرة جعفر العمدة في الجامعة الأمريكية الساعة 5، والدعوة عامة لكل جمهوري، أشوفكم على خير».

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة، شارك من خلاله الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2023، وشارك معه عدد كبير من الفنانين، منهم هالة صدقي وإيمان العاصي وزينة ومنة فضالي وأحمد داش ومنذر رياحنة وطارق النهري ولبنى ونس، من تأليف واخراج محمد سامي.

كما يشارك الفنان محمد رمضان فى موسم أفلام عيد الفطر، بفيلم هارلي، رفقة عدد من الفنانين منهم مي عمر وأحمد داش.