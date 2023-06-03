مؤلفة «مملكة القلب» لـ محمد رمضان: يسعدني أن تكون بطلا لروايتي

نشر الفنان محمد رمضان، مجموعة صور تجمعه وعدد من أصدقاءه على رأسهم الدكتورة منى زكي، وحصوله على نسخة من روايتها الأدبية التي تحمل اسم «مملكة القلب»، والتي سطرّت له إهداءً في مقدمة الكتاب «الفنان الكبير المبدع والمثقف محمد رمضان، أهدي لك روايتي، وفي قلبي لك تمنياتي بدوام الصحة والنجاح والنعمة والبركة، كما يشرفني ويسعدني أن تكون البطل لهذه الرواية لأنك الأمثل والأعظم وفنان العالم العربي الأول».

الأديبة منى زكي لـ محمد رمضان: يسعدني أن تكون بطل هذه الرواية

وعلّق محمد رمضان، على الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: عشاء رائع وكلام جميل من القلب للقلب ومن العقل للعقل مع أصدقائي الأعزاء دكتورة منى زكي أستاذة الفكر الاستراتيچي، وحبيبي مجدي أنيس.

حفل عشاء وكتاب يجمع محمد رمضان وأصدقاءه

كما ظهر نمبر وان، خلال إحدى الصور وهو يمسك الكتاب بين يديه ويقرأ صفحاته بعناية، مع نشر صفحة أخرى من الكتاب يحمل كلمات للشاعر الكبير نزار قباني «الحياة تعلمك الحب، والتجارب تعلمك من تحب، والمواقف تعلمك من يحبك».

ويستكمل محمد رمضان حاليًا، تصوير مشاهده في فيلم ع الزيرو، الذي يجمعه والفنانة نيللي كريم لأول مرة والطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.