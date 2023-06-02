محمد رمضان يعتذر عن حضور حفل تكريم أبطال مسلسل جعفر العمدة بالجامعة الأمريكية

حضر بعض أبطال مسلسل جعفر العمدة، مي كساب ومنذر رياحنة، محمد سامي، طارق النهري، سعيد رمزي، مهاب طارق، طارق النهري، حفل تكريمهم بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

ورغم إعلان الفنان محمد رمضان حضور حفل التكريم، المقام اليوم في الجامعة الأمريكية، إلا أنه اعتذر عن الحضور، واكتفى بإرسال فيديو به اعتذار عن الحضور.

غياب عدد من أبطال مسلسل جعفر العمدة عن تكريمهم

كما غاب أيضا عن ندوة تكريم الجامعة الأمريكية من أبطال المسلسل، كل من إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، هالة صدقي.