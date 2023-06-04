«تنفيذي بورسعيد» يخصص 17 فدانا في الحي الإماراتي لبناء وحدات سكنية

صدق المجلس التنفيذي بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال اجتماعه اليوم، على تخصيص 17 فدانًا بالحي الإماراتي بجانب مساكن محمد مهران، لبناء وحدات سكنية للمستحقين من مشروع الإسكان التعاوني، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ومساعد مدير الأمن.

ملف مشروعات الإسكان

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول جهود محافظة بورسعيد في ملف مشروعات الإسكان، من خلال عرض تقديمي استعرضه المهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان ببورسعيد، كما استعرضت المهندسة نيرمين نشأت مدير ادارة التخطيط العمراني بالديوان العام، عرضا تقديميا حول ما تم إنجازه فيما يتعلق بدراسة موقف الأراضي الفضاء بمحافظة بورسعيد بعد التنسيق بين المحافظة والنواب.

بناء 40 ألف وحدة سكنية ببورسعيد

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة شهدت منذ أواخر عام 2015 وحتى الآن بناء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في مشروعات الإسكان المتنوعة ببورسعيد، لافتا أنّ المحافظة تحملت ما يقرب من مليار جنيه تكلفة أعمال الترفيق لمشروعات الإسكان، وأن بورسعيد شهدت كمًا هائلًا من الوحدات السكنية خلال 6 أعوام لم تشهدها أي محافظة أخرى.

وأوضح محافظ بورسعيد أنّه سيتم إرسال خطاب لهيئة التعاونيات بقرار تخصيص 17 فدانًا بالحي الإماراتي للمشروع التعاوني، لتبدأ هيئة التعاونيات في التخطيط للمشروع، مشيرًا إلى أنّ هناك جهود حثيثة من أجل أبناء محافظة بورسعيد لإنجاز أكبر قدر من مشروعات الإسكان.

ونوّه بعرض 3 مقترحات على مستحقي المشروع التعاوني تمثلت في المشروع الاستثماري في شرق بورفؤاد، ومشروع «الأمل والنورس»، ومؤخرا مشروع جنوب بورسعيد بالحي الإماراتي.