محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمجموع 244.5 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية في بورسعيد.

اهتمام القيادة السياسية بالتعليم

وقال محافظ بورسعيد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، اليوم، إنّ القيادة السياسية والدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية، وخاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالبًا كل العاملين في المنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد، والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

نسبة نجاح 84.3% في الشهادة الإعدادية

واعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الفصل الثاني من العام الدراسي 2022-2023 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3% من إجمالي المتقدمين للامتحانات، وأن بورسعيد من أولى المحافظات التي شهدت تطبيق نظام البابل شيت خلال امتحانات الشهادة الاعدادية.

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن موعد تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتماد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، النتيجة.