المشروعات الاقتصادية بين مصر وموريتانيا.. استثمار مشترك وتبادل تجاري

جاءت زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لمصر صباح اليوم، لتؤكّد عمق العلاقات المصرية الموريتانية التي شهدت تطوراً ملحوظاً بعد عام 2013، في العديد من المجالات، فعلى مدار الأعوام الماضية، كانت هناك زيارات مختلفة من قبل موريتانيا لمصر لبحث التعاون المشترك.

دعم الاقتصاد بين البلدين

حدد الهيئة العامة للاستعلامات، عدداً من أهم المشاريع المشتركة بين مصر وموريتانيا، مؤكّدة أنَّ العلاقات في مجال الاستثمار والمشروعات المشتركة بين مصر وموريتانيا تمثل أهمية كبير في دعم الاقتصاد بين البلدين، إذ ساهمت مصر عن طريق شركة النصر في تأسيس شركة «سونمكس» عام 1965 التي شكلت عنصر توازن في السوق الموريتاني، ووفّرت للبلاد موادًا أساسية، مستوردة من الخارج، وكانت الشركة تحتكر بيع واستيراد السكر والأرز والقماش والصمغ العربي، واستطاعت بناء مقرات جيدة في مختلف ولايات موريتانيا.

وفق موقع الهيئة، اشتملت المشروعات المشتركة بين البلدين على إنشاء أربع شركات موريتانية مصرية للصيد البحري، في أول شراكة ثنائية بين البلدين، إذ يبلغ حجم الاستثمار المباشر في صيد وتصنيع الأسماك ما بين 18 و20 مليون دولار خلال فترة تمتد لما بين 3 إلى 5 سنوات، وهي شراكة بين مجموعة الدقهلية وشركة محمد الأمين الخطار في 14 نوفمبر 2017.

مذكرات تفاهم بين البلدين

أكّدت الهيئة العامة للاستعلامات، أنَّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين لها جذور وأصول منذ هجرة القبائل العربية من مصر إلى شمال المغرب العربي ومن ثم إلى موريتانيا، وازدهرت منذ 2006، بعدما تمّ توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر وموريتانيا، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون بمجال التنمية الإدارية، وتدشين برنامج تنفيذي للاتفاق الثقافي والفني والمهني، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي.

كما اتفق الجانبان، خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بينهما على دراسة المقترح الخاص بإقامة مشروع مزرعة نموذجية مشتركة في حوض نهر السنغال جنوب موريتانيا؛ لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتمّ والتوقيع على اتفاقية تعاون لفتح آفاق الاستثمار المشترك ودفع التبادل التجاري.