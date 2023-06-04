تراجع أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم.. بكم عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا للمرة الثالثة اليوم بقيمة 5 جنيهات، ووصل سعر الجرام لنحو 2340 جنيهًا، مقابل 2345 جنيهًا، عقب تراجعه خلال تعاملات اليوم مرتين بقيمة 35 جنيهًا.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن كالتالي، «2674 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2340 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2006 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و720 جنيهًا».

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب استقرارا بنحو 1948 دولارًا أمريكيًا للأوقية.