عاجل.. أسعار الذهب اليوم الأحد 4/6/2023.. عيار 21 يسجل 2380 جنيها

من المتوقع أن يشهد سوق الذهب استقرارا في أسعار جرام الذهب مع بداية أول أيام الأسبوع، بعدما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2380 جنيها، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية نحو 2720 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب

شهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقرار لدى محلات الصاغة دون إضافة المصنعية، ليسجل نحو 2493 جنيها للشراء، إلا أن السعر قد يختلف من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

دائما ما يلاقي جرام الذهب عيار 21 إقبالا شديدا من المواطنين، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر لدى محلات الصاغة وسجل 2380 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 لدى محلات الصاغة، مسجلا 2040 جنيها للشراء دون احتساب مصنعية، كما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر استقراراً مسجلا 1587 جنيها للشراء دون إضافة ، إلا أن كل تلك الأسعار قد تختلف من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 19040 جنيه للشراء.