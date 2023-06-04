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الذهب يتراجع في بداية التعاملات الصباحية.. اعرف سعر عيار 21

كتب:

مارينا رؤوف
09:01 ص | الأحد 04 يونيو 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، خلال الساعات الأولى من التعاملات الصباحية اليوم، بقيمة 30 جنيهًا في الجرام الواحد، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2350 جنيهًا للجرام، مقابل 2380 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدرة 30 جنيهًا.

أسعار الذهب في المحلات 

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، 2686 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2350 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2014 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و800 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت أسعار الذهب نحو 1948 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.