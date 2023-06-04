تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. وعيار 18 بـ2010 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب مجددا، اليوم في تعاملات الظهيرة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا للمرة الثانية اليوم بقيمة 5 جنيهات، ووصل سعر الجرام لنحو 2345 جنيهًا، مقابل 2350 جنيهًا، عقب تراجعه قبل قليل بقيمة 30 جنيهًا.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن كالتالي، «2680 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2345 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2010 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و760 جنيهًا».

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1948 دولارًا أمريكيًا للأوقية.