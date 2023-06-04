أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر وموريتانيا.. فتح أسواق جديدة

حدد موقع الهيئة العامة للاستعلامات، أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر وموريتانيا، بالتزامن مع زيارة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا لمصر، لإجراء مباحثات لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

دعم الصادرات المصرية

ففي شهر أكتوبر 2021، تمّ بحث أوجه التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الموريتانية، وبحث سبل استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال في موريتانيا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات المصرية.

وفي شهر أكتوبر عام 2018، اتفقت مجموعة الفتح الاستثمارية مع الجانب الموريتاني على إقامة مستشفى مصري موريتاني يتمّ تشييده على طريق مطار نواكشوط، وضمن العلاقات الاقتصادية أيضاً إنشاء مصنع محاليل طبية باستثمارات 10 ملايين دولار بشراكة مصرية، وتقديم 6 منح تدريبية في عام 2017 لتأهيل الكوادر الموريتانية، للتدريب بالمركز الدولي للزراعة في مجالات المياه والأراضي، وإدارة المزارع السمكية، وإنتاج وصحة الحيوان.

اتفاقية في مجال التعاون البحري

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، في 2016 مراسم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين في مجالات التعاون البحري والإسكان والثروة الحيوانية والثقافة والصحة والطاقة، وتمّ توقيع اتفاقية في مجال التعاون البحري واتفاقية في مجال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن التوقيع على البرنامح التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة بين مصر وموريتانيا.

وشملت مذكرات التعاون بين البلدين أيضاً، التوقيع على اتفاقية في مجال التعاون في مجال الثروة الحيوانية وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة الموريتانية ووزارة الصحة والسكان المصرية وتوقيع بروتوكول تعاون في مجال النفط والمعادن بين مصر وموريتانتا.

وفي عام 2014 أعلن سفير مصر في نواكشوط، أن موريتانيا سوف تستفيد من عشر منح وبرامج تدريبية مقدمة من مصر في المجال الزراعي، وتشمل موضوعات التدريب على إنتاج الخضر والفاكهة وكيفية تقديم الخدمات الزراعية وإنتاج وصحة الحيوان، وفي عام 2009 تمّ توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.