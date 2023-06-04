رئيس موريتانيا: فخورون بما تحقق من إنجازات على أرض مصر

وجّه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته الكريمة لزيارة مصر أرض الكنانة، مهنئًا الشعب المصري بالإنجازات العظيمة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، متابعا: «يحق لنا الاعتزاز بهذه الإنجازات، كوننا نعتبر أنّ كل ما أنجزته مصر هو لنا جميعا، وقوة مصر تعني قوة الأمة، إذا كان الوضع في مصر حسن فالوضع عندنا كلنا حسن».

وأضاف «الغزواني»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر لها مكانة خاصة في وجدان العرب عامة وموريتانيا خاصة، بسبب طبيعة الدور التاريخي لمصر والدور الذي ما زالت تلعبه مصر في القضايا الكبرى في أمتنا العربية والإسلامية.

وتابع الرئيس الموريتاني: «تبادلنا الآراء والرؤى بشأن كل ما يدور من القضايا المطروحة في منطقتنا العربية والأفريقية، فضلا عن تطرقنا إلى موضوعات مهمة، كالوضع في ليبيا والسودان، إلى جانب موضوعات مهمة كمياه النيل وحق مصر في هذه المياه»، مشيدا بالصبر الذي تتحلى به القيادة المصرية بحكمتها في التعاطي حول موضوع مياه النيل المهم.

وأشار إلى أنّنا تطرقنا إلى موضوع السودان، متمنيا أن يتجاوز السودان المحطة الصعبة، وأن يكون القادم أفضل، ويستطيع الأخوة التغلب على الأوضاع القائمة هناك، وجرى التطرق إلى ملفات التعاون بين البلدين: «الرئيس السيسي أعطاني توجيهات ثرية في هذا الإطار، ومتأكدين من أنّ النتائج ستحقق الصالح للبلد».