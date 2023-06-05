تفاصيل اعترافات المتهمين بقتل عامل في القليوبية

أدلى المتهمون بقتل عامل في منطقة الخصوص بالقليوبية، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة أثناء خضوعهم لجلسة تحقيق، وخلالها أوضح المتهم الأول بأن هناك خلافات مالية بينه وبين المجني عليه دفعتهم لارتكاب الجريمة.

المتهمون احتجزوا المجني عليه داخل شقة سكنية

وأضاف المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول تتبع المجني عليه من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج، ودلف خلفه وكبله بقطعة من القماش وتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته، وبعدها استعان ببقية المتهمين ووضعوه داخل جوال ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص واحتجزوه داخل شقة في الطابق الأرضي.

التخلص من الجثة

وتابع المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة، أنهم فوجئوا بعد ضرب المجني عليه ووضعه في الشقة بوفاته فنقلوه في سيارة ملك المتهم الثالث إلى مخزن محل العثور عليه تمهيدًا للتخلص منه، وكان ذلك بسبب حصول الضحية على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من أحدهم بزعم توظيفها مقابل أرباح وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية.

وأرشد المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة، عن الهاتفين المحمولين والنقود الخاصة بالمجني عليه والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وشرح المحامي حسين ياسر كمال لـ«الوطن» عقوبة القتل العمد مبينا أن قانون العقوبات في مادته رقم 234 نص على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».