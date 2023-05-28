اعترافات عامل النظافة المتهم بقتل زميله في المرج: «غلط فيا فخلصت عليه»

أثناء مرور أحد أهالي منطقة المرج، لاحظ وجود جثة ملقاة على جانب الطريق أسفل أحد الكباري هناك، فصرخ واستغاث وأسرع بإبلاغ الشرطة التي حضرت للمكان، وتم كشف هوية المجني عليه وقاتله أيضًا، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كشف المتهم وراء الواقعة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وتم كشف المتهم وراء ارتكاب الواقعة وضبطه وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وجددها له قاضي المعارضات 15 يوماً والتحفظ على سلاح الجريمة.

اعترافات المتهم بالجريمة

خضع المتهم بقتل عامل نظافة في المرج لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، استمرت لعدة ساعات اعترف خلالها بارتكابه الواقعة نتيجة خلافات سابقة حول جمع القمامة، قائلا: «جيت بكلمه غلط فيا وشدينا سوا وضربنا بعض روحت جايب سلاح وطعنه كذا مرة لغاية ما مات وهربت».

وأضاف المتهم، أنه نتيجة الخلافات على أولوية جمع القمامة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بجسمه، أسفرت عن وفاته وتمّ بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم المتوقعة

عن العقوبة المتوقعة للمتهم بقتل عامل نظافة بالمرج، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».