بوسي شلبي تزور قبر محمود عبدالعزيز في ذكرى ميلاده (فيديو)

نشرت الاعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو لها خلال زيارتها لزوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز؛ إحياء لذكرى ميلاده.

وظهرت بوسي شلبي، في الفيديو، وهي تقرأ القرآن أمام قبر زوجها الراحل، وعلقت عليه: «شاركوني الدعاء هدية له في يوم ميلاده».

نجل محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاده

وكان الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، أحيا ذكرى ميلاد والده عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «غدا 4 يونيو، وزي كل سنة في يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب يا حاج، والسنة دي بقا حفيدتك بتبوس إيدك، وبتقولك كل سنة وحضرتك طيب، بنحبك وواحشنا يا أغلى وأحن وأطيب خلق الله، يا أبويا وأخويا وصاحبي وسندي وضهري».