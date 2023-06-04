فنانون يحيون ذكرى ميلاد الفنان ميلاد محمود عبدالعزيز: «ربنا يرحم الساحر»

حرصت أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، على إحياء ذكرى ميلاده، إضافة إلى عدد من الفنانين الذين كتبوا عبر حساباتهم الشخصية كلمات معبرة عن فقدانهم حبه وفنه.

بوسي شلبي توجه رسالة لـ زوجها الراحل

وأحيت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى ميلاد الساحر والفنان الكبير محمود عبدالعزيز الذي يحل اليوم الأحد 4 يونيو، ونشرت صورة الراحل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتبت: «4 يونيو عيد ميلاد أغلى الناس، أتمنى من الله في عيدك أن تكون في مكان أحلى، أدعو الله لك بالرحمة يا حب العمر».

محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى رحيل والده

وأحيا الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والذي يوافق 4 يونيو، ونشر محمد محمود عبدالعزيز صورة تجمعه بوالده وزوجته وابنته، وعلق عليها: «غدا 4 يونيو، وزي كل سنة في يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب يا حاج، والسنة دي بقا حفيدتك بتبوس إيدك، وبتقولك كل سنة وحضرتك طيب، بنحبك وواحشنا يا أغلى وأحن وأطيب خلق الله، يا أبويا وأخويا وصاحبي وسندي وضهري».

كما أحيا عدد من نجوم الفن ذكرى ميلاد الراحل محمود عبدالعزيز، منهم الفنان خالد سليم، إذ كتب تعليقاً على منشور نجل الساحر قائلًا: «يا حبيبي كل سنة وبابا طيب وحبيب قلوبنا بألف صحة وسلامة، وبجد ربنا يصبرنا على فراقه، هو ووالدي وجميع موتانا، اللهم آمين».

وقال أوس أوس، «تعيش وتفتكر يا زيزو ياعسل وربنا يرحم الساحر ويغفرله ويجعل قبره روضة من رياض الجنة باذن الله »، وقالت بدرية طلبة، «تعيش وتفتكر ربنا يرحمه ويفرح قلبك ببنوتك»، وقالت المطربة أمينة، «تعيش وتفتكر».