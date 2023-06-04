الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وأمطار الأسبوع الجاري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الحالي، في ظل ترقب المواطنين لحدوث عاصفة ترابية أخرى، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر في كل الأنحاء، بينما يكون الطقس حارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، كما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء في فترات النهار، وبالنسبة لفترات الليل يكون معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار الأسبوع الحالي

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار الأسبوع الحالي في عدة مناطق، فبالنسبة لغد الاثنين، يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا بنسبة 20% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات منقطعة.

ويستمر سقوط الأمطار على مدار يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو وتكون خفيفة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

موعد قدوم العاصفة الترابية هذا الأسبوع

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى موعد قدوم العاصفة الترابية المنتظرة هذا الأسبوع، إذ أنه بدءا من يوم الأربعاء المقبل، يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وأقصى الغرب، وتستمر على مدار يوم الخميس لتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.