محافظ كفر الشيخ: نبحث توفير فرص عمل للشباب الأيتام

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من الطلبات والموضوعات التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدوائر المتعددة الخاصة بالخدمات التي تُقدم للمواطنين، موجهاً بسرعة حلها.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

توريد 85% من المستهدف من الأقماح المحلية

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك اهتمام كبير ومتابعة يومية من مجلس الوزراء بأعمال توريد القمح، مشيراً إلى أنه تم توريد 85% من المستهدف من الأقماح، وأنه يتابع أعمال توريد القمح على مدار الساعة سواء ما يتم توريده لـ22 موقعاً بالمحافظة أو ما يتم نقله من أقماح المحافظة لخارجها.

وأضاف المحافظ، أنه تم مناقشة عدد من المقترحات والأفكار التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للاستفادة المثلى من الأراضي لإقامة مشروعات بقرى مراكز المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» بمراكز «كفر الشيخ، ودسوق، والحامول، وسيدي سالم»، فضلاً عن فحص عدد من المشاكل التي تتصل بالخدمات اليومية المقدمة لمواطني المحافظة ووضع عده حلول تنفيذية لها.

محافظ كفر الشيخ: توفير فرص عمل للشباب الأيتام المقيمين بدور الأيتام

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجّه بعقد اجتماعاً طارئاً لتذليل العقبات لتوصيل الغاز الطبيعي بمركزي «الحامول، والرياض»، يضم مسئولي شركة الغاز وهيئة الطرق، وأعضاء مجلس النواب عن المدينتين، ومجلس المدينين، مشيراً إلى أنه سيبحث توفير فرص عمل للشباب الأيتام المقيمين بدور الأيتام، ليكون لهم دخلاً ثابتاً ويستطيعون تكوين أسر لهم.