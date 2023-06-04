جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني محليا في تصنيف التايمز البريطاني

احتلت جامعة كفر الشيخ الترتيب «501 - 600» عالمياً، والترتيب الثاني محلياً في تصنيف التايمز البريطاني، كما احتلت المركز «601 - 800» والمركز الخامس محلياً في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة، كما احتلت الترتيب «301 - 400» في الترتيب العام لتصنيف التايمز البريطاني في مجال الطب البيطري وعلوم الحياة والعلوم الفيزيائية وعلوم الهندسة، واحتلت الترتيب «501 - 600» في مجال الصحة الإكلينيكية.

ترتيب جامعة كفر الشيخ في تصنيف التايمز البريطاني

وفيما يخص ترتيب الجامعة داخل كل هدف من أهداف التصنيف للتنمية المستدامة، احتلت الجامعة المركز «201 - 300» في الهدف الثاني المختص بالقضاء التام على الجوع، والهدف السادس المختص بالمياة النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثاني عشر المختص بالاستهلاك والإنتاج، والهدف الثالث عشر المختص بالعمل المناخي، والهدف الرابع عشر المختص بالحياة تحت الماء، والهدف الخامس عشر المختص بالحياة فى البر.

كما احتلت جامعة كفر الشيخ المركز «401 - 600» في الهدف الأول المختص بالقضاء على الفقر، والهدف السابع المعني بالطاقة النظيفة، والهدف التاسع المختص بالصناعة والابتكار والهياكل السياسية، والهدف العاشر المختص بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة»، والهدف السابع عشر «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، وأيضاً احتلت الجامعة المركز «801 - 1000» في الهدف الخامس المختص بالمساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المختص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد.

تصنيف التايمز البريطاني من أفضل التصنيفات العالمية

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تصنيف التايمز البريطاني يُعد واحداً من أفضل التصنيفات العالمية، ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات التعليم «البيئة التعليمية»، والبحث العلمي «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة»، والاستشهادات «تأثير البحث»، والعلاقات الدولية «أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث»، ودخل الصناعة «نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع».

وأشاد «دسوقي» بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف التايمز البريطاني العالمي للتخصصات 2023، مؤكداً اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي، ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث، والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات التي يتم إدراجها بكل تصنيف.

«دسوقي»: هذا التصنيف يعد اعترافا دوليا بتطور جامعة كفر الشيخ

وأشار «دسوقي» إلى أن هذا التصنيف يُعد اعترافاً دولياً قوياً بتطور جامعة كفر الشيخ في التعليم والبحث العلمي، لافتاً أن التصنيفات الدولية تُساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، أنّ تصنيف التايمز يظهر التزام المؤسسة الخاضعة للتصنيف بدعم أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر التابعة للأمم المتحدة في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة، وكذلك تجسيدها في ممارساتها الداخلية، حيث يعتمد التصنيف في طريقة عمله علي عدد من المؤشرات عبر ثلاث مجالات هي البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر، وأنشطة التوعية والإدارة، والإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.