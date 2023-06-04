تغيب 289 طالبا عن امتحانات الدبلومات الفنية في كفر الشيخ اليوم

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه تابع امتحانات الدبلومات الفنية، مشدداً على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سُبل الراحة للطلاب، وتواصل من غرفة العمليات الرئيسية بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني.

لا شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور

وقال «عبد الله»، إنّ غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً أن 26 ألفا و704 طلاب وطالبات بالدبلومات الفنية أدوا الامتحانات في مادتي «تخطيط وإدارة»، و«إنتاج وصيانة وإصلاح»، بالتعليم الصناعي، ومادة «محاصيل الحقل»، بالتعليم الزراعي، ومادتي «إدارة فندقية، ومحاسبة فندقية»، بالتعليم الفندقي، ومادة «المواد التجارية»، بالتعليم التجاري، وتغيب عن أداء الامتحان 289 طالبا وطالبة.

ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية بكفر الشيخ

وانطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية، بمحافظة كفر الشيخ، لجميع نوعيات التعليم الفني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي»، للعام الدراسي 2022 - 2023، في 27 مايو الماضي، وتنتهي 8 يونيو الجاري.